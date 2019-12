Jeux Olympiques : Rafael Nadal présent en 2024 ?

Il a terminé la saison comme numéro un mondial pour la cinquième fois de sa carrière. Il a également remporté Roland-Garros pour la douzième fois, l’US Open pour la quatrième fois et la Coupe Davis nouvelle génération (cinquième victoire dans la compétition). Rafael Nadal a connu une saison 2019 riche en titres mais aussi en émotions. Sûrement l’une des plus difficiles à ce niveau comme l’a confié l’Espagnol. Dans une interview accordée à L’Equipe ce vendredi, le roi incontesté de la terre battue a livré quelques confidences. A commencer par son envie de prolonger le plaisir, à 33 ans, et son rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris en 2024 : « Ce serait un rêve, mais c’est compliqué de me prononcer là, tout de suite, parce qu’il reste beaucoup d’années. La logique me ferait dire que je n’y serai pas. Mais il faut se méfier de la logique. » Vainqueur à douze reprises Porte d’Auteuil, l’Espagnol pourrait briguer une deuxième médaille d’or olympique en simple alors que le site de Roland-Garros a été choisi pour accueillir les JO : « Vous m’auriez dit, il y a cinq ans, que je ferais une saison pareille en 2019, je vous aurais répondu que c’était impossible. Et c’est sûr que si, fin 2009, on m’avait demandé si je jouais encore à l’aube de 2020, j’aurais dit non. Alors la logique… »

Nadal : « Un jeune va gagner un Grand Chelem »

Egalement interrogé sur ses rivalités avec Novak Djokovic et Roger Federer, le Majorquin a révélé que celles-ci avaient certainement contribué à sa longévité sur le circuit : « Ce qu’accomplissent Novak Djokovic et Roger Federer peut très bien avoir un impact sur moi. Je veux croire que ce n’es pas le cas, que je maintiens ma motivation pour moi-même et que ça n’est pas lié à eux. Mais… Non, je ne peux pas répondre avec certitude à 100% à ça. » Si les trois légendes du tennis sont toujours en course la saison prochaine pour tenter de rafler tous les tournois majeurs, comme ça a été le cas cette année, Nadal pense tout de même que la nouvelle génération va se mêler à la course pour les titres : « Je ne crois pas que le « Big 3 » va encore gagner les quatre Tournois du Grand Chelem. Un jeune va y arriver l’année prochaine. » A quelques jours du début de la saison prochaine, le numéro un mondial est sûr d’une chose, il prend plus de plaisir sur un court de tennis : « Je m’entraîne avec moins de pression. Je suis toujours très exigeant, mais je ressens moins de tension à l’entraînement et ça me rend plus heureux. »