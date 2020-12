Indian Wells : Le tournoi reporté, mais pas annulé

Tout pour éviter une nouvelle annulation



The BNP Paribas Open will not be held March 8-21, 2021 as originally scheduled. The tournament is proactively working with the ATP and WTA Tours as well as title sponsor BNP Paribas to confirm dates later in the year to hold the event (1/2).

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) December 29, 2020



Details will be released in the near future as plans are finalized. This decision was made after thorough consultation with state and local health authorities and tournament owner Larry Ellison.

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) December 29, 2020

Certes, Indian Wells n'apparaît pas sur la liste des premiers rendez-vous de la saison ATP, dont le calendrier a fuité mardi. Traditionnellement, le rendez-vous californien et premier Masters 1000 de l'année se dispute pourtant début mars, une grosse dizaine de jours avant le deuxième Masters 1000 de la saison, programmé, lui, à Miami.en raison de la pandémie de Covid-19 et comme la situation sanitaire de nouveau très inquiétante aux Etats-Unis, et plus encore en Californie, avait pu le laisser craindre un temps.Mardi soir, les organisateurs ont ainsi laissé entendre quece dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.« Le BNP Paribas Open (le nom officiel d'Indian Wells) n'aura pas lieu en 2021 du 8 au 21 mars comme c'était prévu initialement. Le tournoi travaille communément avec l'ATP et la WTA ainsi qu'avec le sponsor titre BNP Paribas à confirmer une date plus tard dans l'année pour pouvoir maintenir l'événement. » Le directeur du tournoi Larry Ellison assure par ailleurs dans cette même publication sur Twitter que, au même titre qu'il promet de donner très vite les modalités de ce tournoi dont la dernière édition remonte à près de deux ans maintenant. L'Autrichien Dominic Thiem s'était alors imposé chez les hommes, tandis que la jeune Canadienne Bianca Andreescu avait remporté, de son côté, le tableau féminin.