Indian Wells: Del Potro ne défendra pas son titre

Coup dur pour Juan Martin del Potro, qui a déclaré forfait pour le Masters 1000 d'Indian Wells, dont il était le tenant du titre.

L'Argentin, dont la saison se résume pour le moment à trois petits matches à Delray Beach, va perdre gros au classement ATP, où il risque de passer de la 4e à la 8e place avant Miami.

