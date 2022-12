Iga Swiatek et Rafael Nadal sont désignés champion du monde 2022 de tennis

Comme à chaque fin d’année, la Fédération internationale de tennis (ITF) procède à l’élection de ses champions du monde. Il s’agit d’une récompense purement honorifique qui vient saluer la performance d’un tennisman et d’une tenniswoman lors d’un ou plusieurs Grands Chelems au cours de la saison. Généralement, celle et celui qui se sont le mieux distingués obtiennent ce titre mondial en toute fin de saison.

Les élections ont eu lieu ce jeudi soir. Du côté des dames, le trophée mondial revient à la Polonaise Iga Świątek. C’est la première fois que la joueuse de 21 ans reçoit cette distinction. Mais c’est amplement mérité puisqu’elle a notamment signé une impressionnante série de trente-sept victoires consécutives entre février et juin 2022. Au niveau des titres, elle a remporté Roland-Garros avant de réaliser le même exploit à l’US Open.

The LONGEST winning streak of the CENTURY 💫@iga_swiatek's 37 consecutive wins took in six titles in a row!🤯@pzt_tenis pic.twitter.com/mAzanvNQe2 — ITF (@ITFTennis) December 15, 2022

Cinquième titre mondial pour Nadal

C’est également le vainqueur de l’édition annuelle de Roland-Garros qui obtient le titre de champion du monde chez les hommes. Après 2008, 2010, 2017 et 2019, c’est la cinquième fois de sa carrière que Rafael Nadal est sacré de la sorte. En plus de Roland-Garros, le tennisman espagnol s’est imposé lors de l’Open d’Australie. Avant sa blessure, il avait remporté vingt victoires de rang en début d’année. « Je suis très heureux. Lorsque j’ai remporté le prix pour la première fois en 2008, je ne m’attendais pas à jouer au plus haut niveau 14 ans plus tard », a commenté Rafael Nadal dans des propos retranscrits par WeLoveTennis.