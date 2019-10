Humbert qualifié pour le Masters NextGen

Le plateau du Masters NextGen, le Masters des joueurs de 21 ans et moins, est désormais complet. Les trois derniers qualifiés sont Ugo Humbert, Miomir Kecmanovic et Mikael Ymer alors que l'Italien Jannik Sinner a hérité d'une wild-card pour cette épreuve qui a lieu à Milan. Ils rejoignent Alex de Minaur, Denis Shapovalov, Frances Tiafoe et Casper Ruud, qui avaient déjà leur billet enpoche.

Humbert est donc le premier Français à se qualifier pour cette compétition créée en 2017. Le gaucher tricolore (21 ans, 63e mondial) a disputé trois demi-finales cette saison (Marseille, Newport, Anvers) et un huitième de finale en Grand Chelem à Wimbledon.

Stefanos Tsitsipas, le tenant du titre, toujours éligible, disputera uniquement le "vrai" Masters, à Londres. Blessé à la cheville gauche, Félix Auger-Aliassime a déclaré forfait.

