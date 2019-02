Humbert: "Ce n'est pas fini"

"Il ne faut pas être euphorique, c’est important de rester calme, le tournoi n’est pas fini. On fera le compte à la fin de la semaine." Après la plus grande victoire de sa carrière, un succès autoritaire face au 13e mondial Borna Coric, jeudi, en huitièmes de finale du tournoi de Marseille (6-3, 6-3), Ugo Humbert ne voulait surtout pas s’enflammer.

D’autant plus que son tout premier quart de finale sur le circuit, face à Mathias Bachinger, 143e mondial et issu des qualifications, avait tout du match piège. Mais le jeune Lorrain (20 ans, 75e au classement ATP) a poursuivi sur sa lancée vendredi, s’imposant sur le même score face à l’Allemand (6-3, 6-3 en 1h19).

"J’ai réussi à faire un match complet du premier au dernier point, notamment dans la concentration. Je suis vraiment satisfait du niveau que j’ai pu produire, et je monte en puissance au fur et à mesure des matches", appréciait-il ensuite sur le court. Dès l’entame, il s’est ainsi montré sérieux et appliqué, attendant tranquillement son heure.

"Il y a un an, j’étais sur les Futures"

Elle est arrivée alors qu’il menait 4-3, quand son adversaire à commis l’une de ses 4 doubles fautes pour lui offrir le break, avant qu’il ne conclut au service dans la foulée. L'offensif gaucher a ensuite inscrit son quatrième jeu consécutif en s’emparant du service de Bachinger d’entrée de deuxième manche. Et il a fini par un ultime break, sur sa troisième balle de match, lors d’un dernier jeu très disputé.

"Il y a un an, j’étais sur les Futures, j’étais classé 350, il y a eu une belle amélioration depuis, des beaux progrès", savourait encore celui qui a remporté le Challenger de Cherbourg le week-end dernier, et ne semble pas prêt de retourner jouer des tournois de ce niveau. Lundi prochain, il sera dans le Top 60 ou plus haut, en fonction, d’abord, de son résultat de samedi contre Mikhail Kukushkin, tombeur un peu plus tôt d’Andrey Rublev (6-4, 6-1).

"Je me suis échauffé avec lui, il donne des balles pas faciles à négocier. Il va falloir bien récupérer. Mais ce n’est pas fini", lâchait-il enfin, non sans avoir salué une dernière fois un public marseillais sous le charme.