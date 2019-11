Herbert et Mahut, l’autre triomphe parisien

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont encore ajouté un trophée à leur palmarès commun, vainqueurs ce dimanche du Masters 1000 de Paris-Bercy. La paire française a dominé en finale du double le duo russe composé de Karen Khachanov et Andrey Rublev, en deux sets et une heure de jeu à peine (6-4, 6-1).

Lauréats en tandem des quatre tournois du Grand Chelem, les deux complices s’adjugent là un septième Masters 1000 sur les neuf au menu. Seuls les tournois de Madrid et de Shanghai leur échappant encore. Ils auront l’occasion de franchir un nouveau palier dans deux semaines à Londres, avec le Masters de fin d’année.