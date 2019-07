Hambourg: Chardy s'arrête en quarts

Jérémy Chardy s'est incliné ce vendredi en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Hambourg. Tombeurs de deux autres Français lors des tours précédents, Benoît Paire et Richard Gasquet, le Palois a été surclassé en deux sets par le tenant du titre, le Géorgien Nikoloz Balishvali (16e mondial), vainqueur en deux petits sets (6-2, 6-3).

La semaine passée à Bastad, Chardy avait été battu en quarts de finale, également, par le futur vainqueur du tournoi Nicolas Jarry. De bon augure pour Basilashvili, qui affrontera Filip Krajinovic ou Alexandez Zverev en demi-finales.

