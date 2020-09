Hambourg : Bublik, ce spécialiste de la cuillère

The perfect underarm serve doesn't exi-



Alex Bublik catching everyone out 🤭

Andrey Bublik maîtrise le service à la cuillère. Le Kazakh a encore inscrit un point de cette manière mercredi, au deuxième tour du tournoi de Hambourg face à Félix Auger-Aliassime (6-4, 6-2). Masquant parfaitement son geste sur une balle de jeu à sa faveur, à 4-3 pour son adversaire canadien (sans break), il a profité du positionnement trop lointain de ce dernier pour égaliser à 4-4, un moment important donc. Qui l'a parfaitement lancé pour la suite de la rencontre, puisqu'il a gagné huit des dix derniers jeux suivants jusqu'à la fin et sa qualification. Il y a deux jours,, au premier tour des qualifications à Roland-Garros. On comprend que son vis-à-vis ait pu être surpris, tant le géant croate est réputé pour son lourd service.Quant à Bublik, en ouverture du Masters 1000 de Cincinnati, il avait déjà sorti un service à la cuillère lors du tout premier point du match contre Karen Khachanov, comme pour célébrer le retour du tennis après les six mois d'arrêt dus à la pandémie de coronavirus (Cincinnati, délocalisé à New York, précédait alors l'US Open). Il y a un peu plus d'un an, en juillet 2019, il avait aussi, à l'occasion des quarts de finale du tournoi de Newport. Quelques semaines plus tôt, Bublik l'avait aussi fait sur le Central de Roland-Garros, face à Dominic Thiem dans le premier set de son deuxième tour. Mené 4-1, 30-30, il avait alors remporté le point même si l'Autrichien - futur finaliste - était resté vigilant et avait pu renvoyer.