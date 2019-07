Hambourg: Basilashvili conserve son titre

Sous pression tout au long de la semaine, Nikoloz Basilashvili a conservé son titre au tournoi de Hambourg.

Bourreau d'Alexander Zverev en demi-finale, après avoir sauvé deux balles de match, le Géorgien a dominé en finale le Russe Andrey Rublev, en trois sets (7-5, 4-6, 6-3). Il garde ainsi ses 500 points acquis l'an passé, et restera 16e mondial.

Vainqueur de bons joueurs de terre battue cette semaine (Garin, Thiem...), Rublev se consolera en retrouvant le Top 50 lundi prochain au classement ATP, lui qui était redescendu au 78e rang.

Back-to-back for Basilashvili



Nikoloz Basilashvili is the 2019 @hamburgopen champion pic.twitter.com/SV1yzUyg6m