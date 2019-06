Halle: P2H a fini par se réveiller

Mené 4 jeux à 1 dans un premier set à l'envers, où ses 4 premiers jeux avaient de quoi inquiéter, Pierre-Hugues Herbert a rétabli la situation lors du 8e de finale du tournoi de Halle qui l'opposait ce mercredi à l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky, issu des qualifications. 'P2H' finit par s'imposer logiquement, après cette première manche ratée, avec à la clé un succès en 3 sets et tout juste 2 heures de jeu (2-6, 7-6 [2], 6-4).

A fourth ATP Tour quarter-final of 2019 for @p2hugz



The Frenchman continues his fine year, d. Stakhovsky 2-6 7-6(2) 6-4 at the #NoventiOpen pic.twitter.com/WMBT56ny89 — Tennis TV (@TennisTV) 19 juin 2019

Malgré ce départ à oublier, le Français termine la rencontre avec 42 points gagnants (pour 22 fautes) et 9 aces, qui lui permettent d'accéder aux quarts de finale. A noter que le match a été marqué par la requête inattendue d'un Herbert qui, après avoir épuisé ses appels au hawk-eye,va en réclamer un à son adversaire. Ou encore par la chute sur un court glissant d'un ramasseur de balles, qui va nécessiter une évacuation dans un fauteuil roulant pour le jeune malheureux à l'évidence durement touché à un genou, mais qui recevra le bandeau du Tricolore, plein de sollicitude, en guise de consolation.

Herbert, dont ce sera le 4e quart de finale cette saison, affrontera le vainqueur du match entre le Portugais Joao Sousa et le Croate Borna Coric (n°4).