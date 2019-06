Halle: Khachanov tombe face à Berrettini

Le Russe Karen Khachanov n’a rien pu faire face à l'Italien Matteo Berrettini vainqueur du duel entre les deux hommes en 2 sets (6-2, 7-6 [4]). Le 9e joueur mondial échoue donc en quarts de finale du tournoi de Halle, tandis que son vainqueur accède au dernier carré. Le jeune Transalpin (23 ans), en pleine confiance, avait déjà défait Khachanov au 2e tour du tournoi de Stuttgart la semaine passée, avant de s'imposer en Allemagne.

Berettini, qui reste désormais sur 7 victoires de rang, affrontera en demi-finale le vainqueur d’un match prometteur opposant David Goffin à Alexander Zverev.

Can't. Stop. Winning.



Matteo Berrettini notches his 8th consecutive win on grass to take down 3rd seed Khachanov 6-2 7-6 #NoventiOpen pic.twitter.com/Qz0wpXgHxZ