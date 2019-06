Halle: Herbert plus fort que Monfils

Pierre-Hugues Herbert a remporté l'un des duels 100% français (avec Tsonga-Paire) du 1er tour du tournoi de Halle, qui l'opposait à Gaël Monfils.

Le Parisien est le mieux classé (16e contre 43e), mais l'Alsacien, plus à l'aise sur gazon, s'est imposé logiquement en deux sets (7-6 [6], 6-4).

Herbert s'offre ainsi un 2e tour très abordable face au vainqueur de Molleker-Stakhovsky. A noter que Monfils s'est fait mal à la jambe droite au milieu de la deuxième manche, quelques minutes après avoir réalisé le point du jour.

STOP IT, @Gael_Monfils!



That is absolutely incredible from the Frenchman



: @TennisTV | #NoventiOpen19 pic.twitter.com/JRvJ1GrXe1