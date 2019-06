Halle: Herbert et le "rêve" Federer

Si Roger Federer a remporté son neuvième succès en autant d’affrontements face à Roberto Bautista-Agut vendredi à Halle, il a dû batailler pour s’imposer en trois manches (6-3, 4-6, 6-4).

En demi-finales, celui qui vise un 10e titre sur le gazon allemand affrontera pour la toute première fois Pierre-Hugues Herbert, qui se souvient particulièrement de son entraînement sur herbe avec l’idole suisse il y a cinq ans.

"C’était un rêve qui se réalisait, se souvient «P2H» pour l’ATP. Enfant, je le regardais et j’essayais de l’imiter. On s’est entraîné ensemble, c’était marrant, il m’a parlé et s’est intéressé à moi, posant une douzaine de questions sur moi."