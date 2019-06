Halle: Goffin stoppe Zverev

Finaliste en 2016 et 2017, Alexander Zverev s’arrête en quarts de finale du tournoi de Halle.

L’Allemand, tête de série numéro 2, s’est incliné vendredi en trois manches et 2h16 de jeu contre David Goffin (3-6, 6-1, 7-6[3]), un Belge qui, pour sa première demi-finale à Halle, sera opposé à l’un des hommes en forme du moment, l'Italien Matteo Berrettini, vainqueur pour la huitième fois consécutive contre Karen Khachanov un peu plus tôt (6-2, 7-6 [4]).

Big win for the Belgian!@David__Goffin is into the last four at @ATPHalle



: @TennisTV pic.twitter.com/Resl4OAWSS