Halle: Gasquet à la trappe

Après sa demi-finale à 's-Hertogenbosch, Richard Gasquet n'ira pas plus loin que le 2e tour à Halle.

Vainqueur de l'Allemand Gojowczyk (6-3, 6-4) lors de son entrée en lice, le Biterrois a été sèchement dominé ce jeudi par le 20e joueur mondial, Roberto Bautista-Agut (6-1, 6-4), qui affrontera le vainqueur de Federer-Tsonga en quarts de finale.

Gasquet va de son côté prendre la direction de l'Angleterre pour poursuivre sur le gazon d'Eastbourne sa préparation en vue de Wimbledon.

One very happy @BautistaAgut



He’s into the quarters after defeating Gasquet 6-1, 6-4 at @ATPHalle pic.twitter.com/Er2m8q9QoI