Grèce : Stefanos Tsitsipas élu sportif de l’année

Tout comme Bianca Andreescu au Canada, c’est également un tennisman qui a été élu sportif de l’année en Grèce. Stefanos Tsitsipas a en effet été récompensé de sa très saison 2019 par l’Association de la presse sportive panhellénique, qui lui a notamment préféré Giannis Antetokounmpo, élu MVP de la saison régulière NBA avec Milwaukee. Quinzième mondial au début de la saison, Tsitsipas a crevé l’écran en atteignant les demi-finales de l’Open d’Australie avec notamment une victoire sur Roger Federer. Il a ensuite remporté le tournoi de Marseille en février, puis perdu la finale de Dubai (contre Federer) en mars. Après un début de saison sur terre battue moyen, il a triomphé à Estoril, puis disputé la finale à Madrid (défaite contre Djokovic) et les demi-finales à Rome (défaite contre Nadal). Sa défaite 8-6 au cinquième set contre Stan Wawrinka en huitièmes de finale à Roland-Garros lui a fait beaucoup de mal, et il a fallu attendre le mois d’août pour le revoir en demi-finale, à Washington (défaite contre Kyrgios).

Stefanidi élue sportive de l'année

Après quatre défaites de suite d’entrée de tournoi, Tsitsipas a retrouvé son niveau en Chine, où il a disputé la finale à Pékin (défaite contre Thiem), et les demies à Shanghai (défaite contre Medvedev). Puis il a joué une nouvelle demie à Bâle, et un quart à Bercy, avant de terminer l’année de la plus belle des manières, en triomphant au Masters de Londres après des victoires sur Medvedev, Zverev, Federer et Thiem ! En l’absence du joueur de 21 ans, c’est son père et entraîneur Apostolos qui a reçu le trophée en son nom, des mains du président de la République. Du côté des femmes, c’est la perchiste Ekaterini Stefanidi (29 ans), médaillée de bronze aux championnats du monde de Doha et victorieuse de la Ligue de Diamant, qui a été récompensée.