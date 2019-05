Genève: Au forceps, Zverev remporte son premier titre de la saison

A la veille de Roland-Garros, Alexander Zverev a fait le plein de confiance en remportant ce samedi le tournoi de Genève, son premier titre cette année. Mais comme rien n'est simple pour l'Allemand en 2019, il lui a fallu batailler jusqu'au tie-break du troisième set contre Nicolas Jarry (6-3, 3-6, 7-6 [8]), dans une finale interrompue par la pluie à deux reprises. Dans l'ultime jeu décisif, le n°5 mondial a manqué trois balles de match avant d'en sauver deux, et de conclure sur sa quatrième opportunité. Placé dans le quart de tableau de Novak Djokovic, Zverev affrontera l'Australien John Millman au 1er tour de Roland-Garros.

