Gasquet "espère tenir un an ou deux"

Richard Gasquet a mal. Encore. Au mois d'août, son retour à Montréal puis Cincinnati (où il avait atteint les demi-finales du Masters 1000), lui permettait de revivre après avoir craint de devoir arrêter le tennis. Il avait été opéré au printemps d'une hernie inguinale, qui lui procurait d'incommensurables douleurs en début d'année. Cette fois, c'est le genou - gauche - qui l'a contraint à déclarer forfait pour le Masters 1000 de Paris-Bercy: "Après le premier match à Bâle, mardi, j'ai eu une sorte de kyste derrière. Ce n'est toujours pas passé. J'ai essayé de jouer lundi matin, mais j'ai très vite vu que ce n'était pas possible."

Redescendu au 62e rang mondial (non sélectionné pour la Coupe Davis le mois prochain), Gasquet commence à se faire une raison: "Quand j'ai une douleur, une opération, ça vient de 15 ans de circuit. Toutes les douleurs, c'est ça. Quand tu fais énormément d’années sur les tournois, les matches sont difficiles. Ce sera de plus en plus compliqué. J'espère tenir encore un an ou deux. Je ne sais pas combien de temps. En tout cas, tant que l'envie est là, elle est là. On verra comment ça se passe physiquement. Je n'ai pas de réponse. Quand je joue et quand je suis en forme, le niveau est là. Quand tu t'arrêtes, c'est difficile."

Le Biterrois l'assure encore pour conclure: "L'envie est là. Je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai envie de profiter le plus possible pour jouer. Il n'y a pas de pression particulière, si ce n'est d'être en bonne forme et en bonne santé pour faire de gros matches. C'est le seul truc qui m'importe." Gasquet veut "faire une bonne intersaison pour revenir en 2020 à fond". A 33 ans, "Richie" sort de 17 saisons en pro. Déjà plus de la moitié de sa vie, donc. En 2002, sa première victoire avait été conquise au Masters 1000 de Monte-Carlo face à Franco Squillari (à 15 ans et 10 mois).