FFT : Caroline Flaissier nommée directrice générale de la Fédération

La nouvelle directrice générale succède à Amélie Oudéa-Castéra nommée ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques le 20 mai dernier.

La Fédération française de tennis tient sa nouvelle directrice générale. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, la FFT a indiqué que celle qui occupera désormais ce rôle se nomme Caroline Flaissier. Cette dernière, issue du monde de l'entreprise, prend la suite d'Amélie Oudéa-Castéra, ancienne championne du monde junior de tennis, passée par l'ENA et par l'entreprise, nommée, au mois de mai dernier, au poste de ministre des Sports dans le gouvernement d'Elisabeth Borne.Dans ce communiqué, l'instance détaille un peu plus le parcours de sa nouvelle directrice générale, indiquant ainsi notamment que Caroline Flaissier, qui débarque du cabinet de conseil en organisation Korn Ferry et qui "prendra ses fonctions au Stade Roland-Garros mi-septembre", a fait ses débuts professionnels dans l'audit financier, avant de rester 20 ans dans le secteur de l'énergie, à Total puis du côté d'Engie.Elle "aura pour mission de développer les activités de la Fédération et les tournois (Roland-Garros, Rolex Paris Masters, Greenweez Paris Premier Padel Major), dans une démarche ambitieuse et innovante, avec une vision à long terme. Elle sera en charge de garantir la bonne organisation des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se dérouleront au stade en 2024". Dans ce même communiqué, Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, s'est exprimé : "pour diriger notre Fédération. Nous avons confiance en Caroline pour continuer à moderniser notre organisation et mener à bien, en co-construction, les grands projets engagés depuis notre prise de fonctions." Caroline Flaissier a également réagi : "Le tennis et ses valeurs ont toujours eu un rôle très important dans ma vie et rejoindre la FFT est un immense honneur. J’aborde ce défi avec autant d’humilité que d’enthousiasme."