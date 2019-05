Federer trop juste

La veille, face à Gaël Monfils, Roger Federer avait dû sauver deux balles de match avant de réussir à s’imposer (6-0, 4-6, 7-6 [3]), pour se hisser en quarts de finale du Masters 1 000 madrilène. Mais vendredi, c’est lui qui a obtenu deux opportunités pour conclure contre Dominic Thiem. Et il n’a pas réussi à les convertir, s’inclinant finalement en trois manches (3-6, 7-6[11], 6-3).

Plus vu sur terre battue depuis 2016, le Suisse, qui avait facilement écarté le revenant Richard Gasquet pour ses débuts dans la capitale espagnole (6-2, 6-3), n’aura donc disputé que trois rencontres sur la surface, alors que sa participation la semaine prochaine au tournoi de Rome, le dernier grand rendez-vous avant Roland-Garros, est toujours incertaine.

Contre Thiem, qui l’avait battu en finale à Indian Wells au mois de mars et mène désormais 4-2 au nombre des confrontations, l’ancien numéro un mondial, qui pointe aujourd'hui au troisième rang, est d’abord apparu souverain, comme contre Monfils jeudi. Un premier set rapidement expédié (6-3), en un peu moins d’une demi-heure, ne laissait d'ailleurs pas présager de la suite.

Car l'Autrichien (n°5) a peu à peu fait parler sa puissance, sans parvenir toutefois à convertir ses (nombreuses) balles de break (2 converties sur 12 au final, contre 2/5 pour Federer). Tout se décidait donc dans un très disputé tie-break, où "Rodgeur" se procurait deux balles de match, à 8-7 et 10-9. Mais c’était bien Thiem qui égalisait à une manche partout, grâce à un smash sur sa sixième balle de set.

Il parvenait, enfin, à breaker son illustre adversaire à 1-1 dans le dernier acte. Et si le Bâlois avait alors deux opportunités de recoller dans la foulée, il n’y parvenait pas dans un premier temps, avant de réussir à débreaker pour égaliser à 4-4. Sauf que Thiem envoyait des coups de canon pour reprendre son avantage lors du jeu suivant, et concluait en 2h11 de jeu. Samedi, c’est Novak Djokovic, un numéro un mondial reposé après le forfait de Cilic, qui se dressera sur la route d'un récent vainqueur de Barcelone bien décidé à enchaîner à Madrid.

