Federer pas sûr de faire les Jeux Olympiques !

Après près de trois années d’abstinence sur la terre battue, Roger Federer s’apprête à faire son grand retour sur la surface à l’occasion du Masters 1000 de Madrid. Et ce avant de disputer le Masters 1000 de Rome et évidemment Roland-Garros. S’il ne regrette pas son choix quand bien même son objectif prioritaire demeure évidemment Wimbledon, le Suisse reste mesuré, assurant ne pas avoir de "grandes attentes" sur terre battue.

Alors que beaucoup assurait que Roger Federer avait fait des Jeux Olympiques de Tokyo l’un des grands objectifs de sa fin de carrière, l’ancien numéro un mondial a battu cette idée en brèche, affirmant même ne pas être certain de disputer le tournoi olympique. Et pas seulement en raison de l’incertitude qui plane quant au mode de qualification. "En premier lieu, je ne sais pas si je vais jouer ou pas à Tokyo. Donc, si je ne joue pas, peu importe la qualification, a-t-il expliqué. Tokyo est loin. Je dois aussi savoir à quoi ressemblent les règles car elles ont changé en même temps que le format de la Coupe Davis. Honnêtement, les Jeux Olympiques ne sont pas un objectif. Si j’y vais et que je m’y sens bien, tant mieux. Sinon…"

Finaliste en 2012 après avoir été titré en double avec Stan Wawrinka en 2008, Roger Federer pourrait très bien prendre sa retraite sans remporter la médaille d’or en simple. A l’inverse de Rafael Nadal, sacré en 2008…