Federer jouera à Roland-Garros en 2020 !

Le programme de Roger Federer pour la saison prochaine prend forme. Après avoir récemment annoncé sa participation aux Jeux Olympiques à Tokyo, le n°3 mondial a en effet confié son désir de disputer le tournoi de Roland-Garros malgré un programme sur terre battue toujours allégé.

"Je jouerai Roland-Garros et je ne jouerai probablement pas beaucoup avant, parce que j’ai besoin de temps loin de tout ça", a-t-il ainsi annoncé dans une interview à ESPN. Demi-finaliste en juin dernier Porte d’Auteuil, stoppé une fois encore par Rafael Nadal, le Suisse s’était déjà contenté auparavant des seuls Masters 1000 de Madrid et de Rome, butant sur Dominic Thiem en quarts de finale en Espagne avant de déclarer forfait face à Stefanos Tsitsipas en Italie, également en quarts de finale.

"J’ai besoin de temps avec ma famille, nous avons besoin de vacances !"

Du fait de sa participation aux Jeux Olympiques pour décrocher le seul grand titre qui lui manque, Roger Federer, qui espère toujours décrocher un 21e sacre en Grand Chelem, pourrait alléger encore plus son calendrier en vue d’un été qui s’annonce inévitablement chargé. "J’ai besoin de temps avec ma famille, nous avons besoin de vacances ! Nous avons besoin d’une pause, surtout si je joue les Jeux Olympiques. Je jouerai probablement Roland-Garros, Halle, Wimbledon, les JO, et ensuite peut-être Cincinnati et l’US Open", a-t-il en effet ajouté.

WATCH: Roger Federer speaks to me about his schedule for 2020 #rogerfederer pic.twitter.com/4N0c4C57MO — Christina Macfarlane (@chrissymacCNN) October 17, 2019

Federer perd la bataille contre Zverev