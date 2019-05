Roger Federer a retrouvé la terre battue mardi, après plus de 1 000 jours sans jouer sur la surface (trois ans). "Je n'avais pas compté, je n'avais pas l'impression que ça faisait si longtemps", s'amuse le Suisse sur Eurosport. Il a battu Richard Gasquet en moins d'une heure, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid (6-2, 6-3). "Je suis toujours très bien reçu en Espagne, ma rivalité avec Rafael Nadal a été très suivie et les gens ont l'impression, peut-être, de me connaître un peu..."