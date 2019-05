Federer: "Des ajustements à faire pour Paris"

Roger Federer se présentera-t-il à Roland-Garros, où le Suisse n'a plus joué depuis 2015, avec en guise de préparation les seuls 3 matches joués cette semaine au Masters 1 000 de Madrid ? C'est une possibilité, mais aussi une incertitude que laissait planer l'intéressé après son élimination dans la capitale espagnole en quarts de finale par Dominic Thiem contre lequel il n'aura pas su convertir 2 balles de match dans la 2e manche (3-6, 7-6 [11], 6-4). Le n°4 mondial, toujours inscrit dans le tableau principal du prochain Masters 1 000 de Rome, programmé la semaine prochaine, a annoncé qu'il prendrait une décision quant à son retrait ou non du tournoi italien au cours de ce week-end.

Mais pour le reste, c’est un Federer globalement satisfait de sa reprise sur l’ocre, marquées par une victoire expéditive sur un Gasquet convalescent, un succès au forceps contre Monfils et donc ce revers surtout frustrant contre Dominic Thiem (*), meilleur joueur sur la surface du moment devant Nadal lui-même. De là à tirer des plans sur la comète en vue de son atterrissage parisien…

"C'est un peu l'inconnu..."

"Ça dépend tellement des adversaires, des conditions de jeu… Je ne me souviens pas, honnêtement, comment Roland va se présenter avec les balles, l’altitude (Madrid se situe à plus de 600m au-dessus du niveau de la mer, ndlr), les adversaires – est-ce que je joue un gaucher qui monte ou est-ce que je joue un droitier qui reste loin derrière ? – ça change complètement la donne. Qu’est-ce que, moi, je peux faire…", expliquait-il très serein en conférence de presse.

"En tout cas, ça m’a fait plaisir de jouer de la façon dont je l’ai fait cette semaine ; il faut faire des ajustements pour Paris, c’est normal. (…) Je savais à l’entraînement que j’avais de bonnes sensations sur la terre battue jusqu’à présent… Mais c’est un peu l’inconnu comme c’est toujours l’inconnu à Paris, toujours. Madrid me donne une certaine idée et confiance aussi en sachant que le corps est prêt, assure-t-il. Pour Roland-Garros surtout, après Madrid, c’est pour moi la chose la plus importante." Quatre ans après sa dernière apparition Porte d’Auteuil, où il reste sur une élimination quart de finale, et alors qu’il n’est pas certain à 37 ans de prolonger son immense carrière au-delà de cette saison, il tente, sans grand espoir, de calmer cet énorme engouement qui entoure son retour : "Ce n’est pas toujours que Paris, Paris, Paris, je comprends que vous aimiez ce sujet… Pour finir, c’était un bon tournoi avec de supers infos, mais en sachant que ça changera pas mal les conditions de jeu."

---------------------------------------

(*) C’est la 21e fois de sa carrière que Federer s’incline, après s’être procuré une ou plusieurs balles de match. Cela ne lui était plus arrivé depuis sa défaite l’an passé, à Wimbledon, face à Kevin Anderson vainqueur 13-11 au 5e set.