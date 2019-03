Federer, bon 100 ne saurait mentir

100 – Comme le 100e titre décroché par le Suisse samedi, à Dubaï, aux dépens de Stefanos Tsitsipas, de 17 ans son cadet (6-4, 6-4). Le palmarès de Roger Federer, construit à une époque autrement plus concurrentielle que celle au cours de laquelle Jimmy Connors a compilé ses 109 succès en carrière, se décompose en 20 titres du Grand Chelem, 6 victoires en Finales du Masters, 27 succès en Masters 1 000, 22 ATP 500 et 25 ATP 250.

18 – Comme les 19 années qui séparent ce 100e titre de la première victoire en tournoi de Federer à l’âge de 19 ans. C’était à Milan, en 2001. Depuis, le Suisse a remporté au moins un titre lors de chacune de ces 19 saisons. La surface de ce premier succès, remporté… sur moquette, a depuis disparu (en 2008), comme le tournoi milanais et tous les adversaires de « Rodgeur » de l’époque ont raccroché les raquettes…

4 – Comme les 4 titres que Federer a remporté lors de 16 de ces 18 saisons passées. Autant dire qu’à une telle moyenne, le record absolu de Jimmy Connors (109) paraît tout à fait envisageable.

24 – Comme les 24 finales de rang remportées par le Bâlois sur le circuit entre octobre 2003 et octobre 2005. Une série infernale, inédite et peut-être à jamais inégalée, qui aura vu le recordman du nombre de semaines passées à la place de n°1 mondial (310), dont 237 à la suite, arriver à l’époque à Vienne, en 2003, avec un bilan de 9 victoires pour 8 défaites en finale et quitter Bangkok en 2005 sur une marque étourdissante de… 33-8 ! Pour une période au cours de laquelle un Federer en finale était forcément un Federer vainqueur (*).

7 – Comme les 7 titres ou plus que le divin trentenaire a su enchaîner dans 5 différents tournois : Halle (9), Bâle (9), Wimbledon (8), Dubaï (8) et Cincinnati (7). Aucun autre joueur ne peut en dire autant.

5 – Comme les 5 finales que Federer a remporté face à des n°1 mondiaux : 3 contre Rafael Nadal et 2 contre Novak Djokovic.

4 – Comme ces 4 titres que le nouveau centenaire s’est adjugé sans concéder le moindre break au cours du tournoi (Doha 2005, Halle 2008, Cincinnati 2012 et 2015).

35 – Comme ces 35 titres que le Suisse a su défendre en tant que tenant, et 15 de ces victoires en finales furent acquises, malgré la perte du premier set.

69 – Comme les 69 titres gagnés sur dur par l’ex-n°1 mondial, qui a gagné sur les quatre surfaces. 18 l’ont été sur gazon, 11 sur terre battue et 2 sur moquette. Federer a aussi gagné dans 19 pays différents, la majorité aux Etats-Unis (22).

----------------------------------------

(*) David Nalbandian mettra un terme à cette série en dominant Federer en finale du Masters 2005, et encore l’Argentin domina-t-il ce jour-là au jeu décisif du 5e set un adversaire qui revenait d’une absence de six mois, consécutive à une blessure à la cheville.