Exhibition d'Abu Dhabi : Le retour de Nadal se termine par une défaite

C’est une image qu’on n’avait plus vu depuis le mois d’août dernier. Pour la première fois depuis son élimination en huitièmes de finale à Washington par Lloyd Harris, Rafael Nadal a retrouvé un court de tennis dans le cadre du tournoi exhibition organisé à Abu Dhabi. Toutefois, le « Taureau de Manacor » a montré à l’occasion de sa demi-finale face à Andy Murray qu’il avait encore du pain sur la planche en vue de l’Open d’Australie, en janvier prochain à Melbourne. En effet, sur la lancée de sa victoire en quarts de finale face son compatriote Dan Evans ce jeudi (6-3, 6-2), le Britannique s’est imposé en deux manches face à Rafael Nadal (6-3, 7-5), grâce à un break dans chacune des deux manches. En finale, Andy Murray aura pour adversaire Andrey Rublev. Le Russe a pris le meilleur en trois sets sur Denis Shapovalov (7-6, 3-6, 6-4). Le Canadien, pour sa part, retrouvera Rafael Nadal ce samedi lors de la petite finale.

Nadal : « Il m'a tué sur le court »

Au sortir du court, Rafael Nadal a loué la performance d’Andy Murray, qui l’a atteint au niveau physique. « Il m'a tué sur le court, donc je pense qu'il doit plutôt bien se sentir, a déclaré le Majorquin. Je lui ai lâché un passing shot sur lequel il a déposé une volée amortie comme si de rien n'était. A chaque fois que je me retrouve face à lui je me dis : punaise qu'est-ce qu'il est fort ! » Assurant être « super heureux de voir Andy Murray jouer à ce très haut niveau », Rafael Nadal n’a pas caché que ce match est la première étape de son « come-back » mais veut en tirer du positif. « J'ai besoin de matchs parce que ça fait longtemps que je n'ai plus joué chez les professionnels, a ajouté le joueur aux 20 titres en Grand Chelem. Tout ça reste quand même un feeling positif. » Une montée en puissance que le « Taureau de Manacor » pourra poursuivre face à Denis Shapovalov avant de rallier l’Australie pour l’ATP Cup et les tournois préparatoires à l’Open d’Australie.