Eastbourne: Simon stoppé en quarts

Gilles Simon, qui restait sur une finale perdue au Queen's, n’a pas pu dépasser les quarts de finale à Eastbourne.

Opposé à jeudi à Thomas Fabbiano, qui affrontera Sam Querrey pour sa première demi-finale sur le circuit, le deuxième joueur français, 25e au classement ATP, s’incline en deux manches (6-4, 6-3).

Into his first ever ATP Tour semi-final!



Qualifier Thomas Fabbiano shocks Queens finalist & no.6 seed Simon in Eastbourne, 6-4 6-3 #NatureValleyInternational pic.twitter.com/4ImOqQokLN