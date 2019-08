Dure journée pour les Français...

Vainqueur du tournoi canadien en 2014 au terme d'une folle semaine, où il avait découpé Novak Djokovic, Andy Murray, Grigor Dimitrov et Roger Federer "en enfilade", ce qui laisse rêveur, Jo-Wilfried Tsonga, 60e mondial après son année 2018 difficile, avait bénéficié d'une invitation pour défendre ses chances au Masters 1000 de Montréal. Le Manceau, qui restait pourtant sur un tournoi de Washington encourageant avec un succès sur un Top 10 (Khachanov), n'a pas réussi à en profiter puisqu'il a cédé dès le 1er tour contre l'Allemand Jan-Lennard Struff (6-2, 6-2).

Voilà qui a donné le ton d'une journée où, moins de deux heures après le début du tournoi, Lucas Pouille était lui aussi déjà dehors, victime de Milos Raonic (6-4, 6-4). Heureusement qu'Adrian Mannarino a su dans la foulée dompter Mikhail Kukushkin (6-4, 6-4), sinon on allait commencer à croire que l'unique chance française était pour... le vainqueur de Gasquet-Paire. Et si le second, nouveau n°2 tricolore, apparaissait plus en forme après son quart de finale à Washington, c'est bien le Biterrois qui a dominé son "voisin" avignonnais en deux sets (7-6 [2], 6-4). Ça revient toujours doucement pour "Richie", qui équilibre son bilan sur la saison à 10 victoires pour 10 défaites avant de se frotter à Kei Nishikori.

Plus tard dans la soirée, on guettait un éventuel exploit de Pierre-Hugues Herbert contre Denis Shapovalov, mais le jeune Canadien n'a pas manqué son retour dans le tournoi où il s'était révélé il y a deux ans (6-3, 7-5). Il restait enfin Gaël Monfils qui, après avoir cédé le premier set, a fini par s'en sortir contre la wild-card locale, Peter Polansky (6-7 [3], 6-3, 6-3). C'est déjà ça de pris pour le Parisien, qui signe son retour à la compétition un mois après la blessure à la cheville qui l'a obligé à abandonner à Wimbledon. Tête de série n°16, "La Monf" jouera un qualifié (Ivashka) au prochain tour.

Chez les dames, en revanche, le tableau est noir complet. A Toronto, où elles n'étaient que deux sur la ligne de départ, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont subi le même sort, à savoir une lourde défaite contre une joueuse moins bien classée. C'était l'Américaine Jennifer Brady pour "Kiki" (6-1, 6-2), et la Lettone Jelena Ostapenko pour "Caro" (6-3, 6-3). La lauréate de Roland-Garros 2017 traverse pourtant une saison à désormais 11 victoires pour 18 défaites, mais même avec un service défaillant (12 double fautes, 48% de premières), c'est passé sans encombre.