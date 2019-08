Duckhee Lee repousse les limites

C'est une grande première qui pourrait donner confiance à de nombreux sportifs sourds dans le monde. Lors du tournoi ATP de Winston-Salem, Duckhee Lee, 212e joueur mondial a déjoué tous les pronostics en remportant son premier match sur le circuit principal, contre le Suisse Henri Laaksonen (7-6, 6-1). C'est la première fois qu'un joueur atteint de ce handicap remporte une rencontre dans le tableau final d'un tournoi.

"Les gens se moquaient de moi pour mon handicap. Ils me disaient que je ne devrais pas jouer. C'était vraiment difficile, mais mes amis et ma famille m'ont aidé à avancer. Je voulais montrer à tout le monde que je pouvais le faire. Mon message pour les malentendants est de ne pas se décourager. Si vous vous donnez les moyens, vous pouvez tout faire", s'est ému le héros du jour après sa victoire.

Il n'entend pas les balles

Andy Murray, questionné sur le sujet de la surdité de son homologue sud-coréen a tenu à lui rendre un vibrant hommage. "Si je devais jouer avec un casque auditif, ce serait incroyablement difficile de capter la vitesse de la balle, les effets qui sortent de la raquette. Nous utilisons beaucoup nos oreilles pour capter les choses," raconte l'ancien numéro 1 mondial sur le site de l'ATP. "C'est évidemment un énorme désavantage, donc être capable de faire ce qu'il fait, c'est un énorme effort." Une volonté de progresser qui ne vient pas d'hier, comme le raconte Tennys Sandgren au même site. "Je l'ai battu il y a quelques années, et il est venu me voir avec le traducteur de Google pour me dire "Quels sont mes faiblesses ?" Pour quelqu'un qui est sourd et qui ne parle pas bien l'anglais du tout, de se mettre dans cet état. Je ne le ferais pas ! C'était vraiment cool de sa part."

La surdité dans un sport comme le tennis pose énormément de problèmes à Duckhee Lee. Il n'entend pas les arbitres qui annoncent le score, les juges de ligne, et le bruit des balles. Il doit alors s'en remettre à des gestes pour ne pas avoir de confusions. En dehors des courts, le joueur ne parle pas le langage des signes puisqu'il a appris à lire le coréen sur les lèvres. Après sa victoire, sa fiancée a dû l'aider afin que la presse puisse retranscrire ses propos, par moment difficiles à comprendre, notamment au moment de revenir sur sa victoire. "Je me suis dit que j'allais simplement faire de mon mieux et essayer de rester concentré, et j'en suis sorti avec la victoire", a-t-il expliqué fièrement. Il a déclaré vouloir avoir la même philosophie pour son deuxième tour, face au Polonais Hubert Hurkacz (40e mondial). Une autre paire de manches pour le joueur, qui n'est plus à un exploit près.