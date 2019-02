Dubaï: Un grand Monfils s'offre Cilic !

Il y avait déjà eu ce succès sur le jeune Grec Stefanos Tsitsipas pour s'ouvrir les portes du dernier carré à Sofia et avec une période faste pour Gaël Monfils, qui ne se dément pas pour le Français excellent en ce début de saison.

Parfait @Gael_Monfils produces some magical tennis to defeat third seed Cilic 6-3 4-6 6-0. #DDFTennis pic.twitter.com/t23PvELnkV — Tennis TV (@TennisTV) 26 février 2019

Titré depuis à Rotterdam, 'La Monf', non seulement ne se ressent plus de ce poignet gauche, qui l'avait contraint à renoncer au tournoi de Marseille la semaine dernière, mais le 23e joueur mondial a repris de plus belle ce mardi, à Dubaï, où le tirage ne l'avait pourtant pas gâté : Marin Cilic, tête de série n°3, n'avait jamais gagné en 3 confrontations contre le Tricolore et la première victoire du Croate n'est pas encore pour aujourd'hui... Monfils, en pleine confiance, s'impose en 3 manches (6-3, 4-6, 6-0) et 1h45 d'un match de très haut niveau, où la qualité des échanges, malgré le manque de compétition de Cilic (il n'a joué que l'Open d'Australie en 2019), ne donne que plus de relief à ce succès d'un joueur en pleine mutation... à 32 ans.

Un trentenaire qui a désormais rendez-vous avec le Chypriote Marcos Baghdatis, vainqueur dans la douleur d'un match entre invités face à l'Egyptien Mohamed Safwat (4-6, 6-3, 6-4).