Dubaï: Tsitsipas gagne mais s'agace...

Stefanos Tsitsipas doit apprendre à à assumer son nouveau statut de favori, forcément de plus en plus fréquent sur le circuit. Vainqueur à Marseille, la semaine dernière, le Grec, avec moins de 48h de repos, a dû s'employer pour réussir son entrée en matière au tournoi de Dubaï ce mardi. Opposée à l'Australien Matthew Ebden, la tête de série n°5 l'emporte en 3 sets et 1h43 (6-4, 3-6, 6-3) avec 26 points gagnants contre... 25 à son adversaire, qui aura commis par ailleurs 31 fautes directes et aura souffert d'une cheville douloureuse, nécessitant l'intervention du kiné en fin de rencontre. Tsitsipas, ronchon au moment de regagner sa chaise après ce succès, devra encore faire valoir son nouveau statut au prochain tour, puisqu'il affrontera le modeste Bélarusse Egor Gerasimov (n°155), issue des qualifications et vainqueur de Robin Haase (7-6, 7-6).