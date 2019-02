Têtes de série n°4 et n°7 du tournoi de Dubaï, Karen Khachanov et Milos Raonic sont tombés dès le premier tour ce lundi, éliminés respectivement par Nikoloz Basilashvili (6-4, 6-1) et Jan Lennard Struff. Le Géorgien pourrait affronter au prochain tour l’Espagnol Roberto Bautista Agut ; l’Allemand, lui, a rendez-vous avec le Hongrois Marton Fucsovics.