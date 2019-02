Dubaï: Monfils "motivé pour revenir au sommet"

En pleine confiance depuis le début de saison, Gaël Monfils confirme ses nouvelles ambitions en dominant le Croate Marin Cilic pour son entrée en lice au tournoi de Dubaï (6-4, 3-6, 6-0). Avec une qualité de jeu (notamment dans le dernier set) qui ne lasse pas d’impressionner… "Mon premier sentiment (après le tirage), ça a été de me dire que c’e n’était pas de chance, j’espérais un tirage un peu plus facile un peu… Mais je me suis dit OK, je vais faire ce match." Sa satisfaction ? "J’aime beaucoup la manière dont j’ai réagi après la perte de ce deuxième set, se réjouit-il, comme la marque de sa récente évolution. C’est un travail quotidien avec mon entraîneur, j’ai changé un peu ma façon de gérer ma carrière, une optique différente avec mon coach ; je suis motivé pour revenir au sommet, je crois que c’est un tournant naturel (dans ma carrière)."