Dubaï: Federer retrouve Tsitsipas en finale

A l'opposé du combat épique qui avait précédé entre Tsitsipas et Monfils, il n'y a pas eu de match lors de la seconde demi-finale du tournoi de Dubaï, qui sourit à Roger Federer, vainqueur sans trembler de Borna Coric en 2 sets et 1h07 (6-2, 6-2).

