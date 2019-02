Dubaï: Federer passe par la petite porte

Roger Federer est en quarts de finale du tournoi de Dubaï pour la 11e fois de sa carrière. Mais force est de constater que la tête de série n°2 fut encore loin de convaincre pour accrocher cette 50e victoire dans l'épreuve aux dépens d'un autre vieux crocodile, l'Espagnol Fernando Verdasco, défait pour la 7e fois en autant de confrontations (6-3, 3-6, 6-3), après 1h34 de jeu.

50TH WIN IN DUBAI @rogerfederer makes it a 7-0 record vs Verdasco and notches a half-century of wins at #DDFTennis pic.twitter.com/KzNuOFzYUx