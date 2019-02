Dubaï: Ça passe pour Tsitsipas

Après une entrée en matière un brin poussive face à Matthew Ebden, conséquence sans doute d'un voyage et d'un décalage horaire difficiles à encaisser, après sa victoire à Marseille, dimanche, Stefanos Tsitsipas prend ses marques à Dubaï, où le Grec disputera les quarts de finale. Le 11e joueur mondial, et tête de série n°5 du tournoi, domine sans jamais être inquiété le qualifié bélarusse Egor Gerasimov (155e mondial) en 2 sets secs (6-3, 6-1) et moins d'une heure de jeu (57mn). Tsitsipas affrontera pour une place dans le dernier carré Hubert Hurkacz, le tombeur surprise de Kei Nishikori (n°1) plus tôt dans la journée.

Easy does it! @StefTsitsipas sets up a QF clash with Hubert Hurkacz after racing past Gerasmiov 6-3 6-1. #DDFTennis pic.twitter.com/L6yzmIkMAb — Tennis TV (@TennisTV) 27 février 2019