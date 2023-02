Doha : Zverev de retour à son meilleur niveau ? L'Allemand prévient la concurrence

Alexander Zverev enfin de retour à son meilleur niveau ? D'après le principal intéressé, il semblerait que oui. Lourdement touché à la cheville en juin 2022 lors de sa demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, Zverev avait dû être sur la touche pendant plusieurs mois. Revenu en début d'année 2023, il avait cependant été éliminé dès le deuxième tour de l'Open d'Australie face à l'Américain Michael Mmoh. Mais depuis quelques semaines, Zverev continue de retrouver sa forme et il participe actuellement à l'ATP 250 de Doha. Il va ainsi débuter face à Andy Murray pour un sacré choc entre l'Allemand et le Britannique. Comme le relaie Tennis Actu, Zverev a pris la parole avant ce match et il a assuré être de retour à son meilleur niveau, prévenant la concurrence.

Zverev de retour au top ?

"Je n'ai plus ça en tête. Il y a quelques semaines, je recevais encore des signaux de mon pied. Cela va dans la bonne direction et j'ai l'impression de pouvoir enfin jouer assez librement. J'attends avec impatience les prochaines semaines. J'espère que ça s'améliorera progressivement. Heureusement, c'est du passé et j'espère que je pourrai aller de l'avant sans problème majeur. Quand je ne souffre pas, j'aime vraiment ce sport (sourires). Depuis juin de l'année dernière, à de nombreux moments, ce n'était pas comme ça. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour me rétablir. Dans des tournois comme celui d'Australie, j'étais encore très limité dans ce que je pouvais faire. J'avais encore mal, je ne pouvais pas bouger comme je le voulais. Aujourd'hui, je vais définitivement dans une autre direction. Je recommence à prendre du plaisir et à retrouver ma forme, ce qui est formidable, car cela vous donne une chance de gagner des matches", a assuré le 16e mondial, prêt à enfin enchaîner les victoires et retrouver les hauteurs du classement ATP.