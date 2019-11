Djokovic trop fort pour Shapovalov

Depuis le forfait de Rafael Nadal, enregistré samedi sur le tard dans la foulée de la victoire de Novak Djokovic sur Grigor Dimitrov, l’issue de ce Masters 1000 parisien ne faisait guère de doute. Quatre fois sacré ici à Bercy par le passé (2009, 2013, 2014 et 2015), le Serbe visait la passe de cinq ce dimanche face à un novice en la matière, un Denis Shapovalov encore jamais parvenu à ce stade à si grande échelle. Certes crédité d’un titre ATP fraîchement décroché à Stockholm, le jeune Canadien de 20 ans paraissait bien trop tendre pour faire face à l’actuel n°1 mondial.

En 1h05, immanquablement, le "Djoker" a fait son office. Réglé comme un métronome et d’une fiabilité quasi machinale au service pour faire la différence en deux sets (6-3, 6-4). S’il a souvent laissé son vis-à-vis prendre les risques dans l’échange, Novak Djokovic a aussi et surtout cueilli les fruits de cette audace adverse, en profitant des 22 fautes directes de Denis Shapovalov pour asseoir sa domination et petit à petit décrocher son challenger.

"J’ai très bien servi aujourd’hui, mieux que lors des jours précédents, se félicitait après coup "Nole" sur l’antenne d’Eurosport. C’était un adversaire avec un gros potentiel en face alors ce n’était pas évident et ça a souvent donné des échanges disputés. J’ai néanmoins pris beaucoup de confiance dans ce tournoi, en ne perdant pas un set de la semaine notamment. J’ai une semaine pour me reposer désormais avant le Masters !" Assuré de perdre son rang de n°1 mondial ce lundi au profit de Rafael Nadal, Novak Djokovic n’en garde pas moins la possibilité de terminer cette année 2019 au sommet. Tout dépendra de son parcours londonien, et de l’évolution de la blessure abdominale de son rival majorquin.