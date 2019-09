Djokovic sera présent à Tokyo  

Contraint à l’abandon face à Stan Wawrinka en huitième de finale du dernier US Open, Novak Djokovic souffrait de son épaule gauche. De retour à l’entrainement cette semaine avec l’équipe serbe de Coupe Davis, le numéro un mondial devrait être présent à Tokyo (ATP 500) la semaine du 30 septembre au 6 octobre puis à Shanghaï pour l’avant-dernier Masters 1000 de la saison, du 7 au 13 octobre.

Vainqueur à Shanghaï, finaliste à Paris-Bercy et au Masters de Londres, Novak Djokovic a de nombreux points à défendre d’ici la fin de saison.

Djokovic is feeling better and last night he definitely decided that he would give it a try in Tokyo and Shanghai. @rakutenopen @ATP_Tour #Novak #Djokovic #ATP https://t.co/NjeyDfRePk