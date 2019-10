Djokovic roi de Tokyo

Veni, vedi, "Djokovici". Pour sa première visite dans la capitale japonaise, Novak Djokovic s'est comporté en empereur de Tokyo, se permettant même de glisser quelques mots dans la langue locale lors de la remise du trophée. Le Serbe a remporté le Rakuten Open sans connaître la moindre difficulté: cinq matches, cinq victoires, aucun set concédé, une moyenne d'un peu moins de six jeux perdus par match. Balayé en quarts de finale en cinquante minutes (6-1, 6-2), Lucas Pouille peut confirmer que le n°1 mondial est en pleine forme, lui que l'on n'avait plus vu sur le circuit depuis un mois, et son abandon en huitièmes de finale de l'US Open.

Djoko wins Tokyo!



On his @rakutenopen debut, @DjokerNole blitzes Millman 6-3 6-2 to claim the title pic.twitter.com/Hp4tmYGq3G — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2019

En finale, Djokovic a donc tranquillement pris le meilleur (6-3, 6-2) sur un John Millman qui était déjà tout content d'être là. Huit jours plus tôt, l'Australien avait en effet sauvé trois balles de match au 1er tour des qualifications avant de s'offrir, six victoires plus tard, la plus belle finale de sa carrière, estampillée ATP 500. Le bourreau de Roger Federer lors de l'US Open 2018 devra encore patient pour remporter son premier titre, car c'est donc Djokovic qui a soulevé son quatrième trophée de la saison, le premier depuis Wimbledon.

La blessure à l'épaule du Serbe n'est donc plus qu'un lointain souvenir. Alors qu'on craignait un moment une opération, et une fin de saison, le "Djoker" a vite repris la raquette, et se relance ainsi dans la course à la place de n°1 mondial en fin de saison. Alors qu'il accusait près de 2000 points de retard à la Race sur Rafael Nadal après Flushing Meadows, le voilà qui récupère 500 unités. Et il y en aura 1000 de plus à prendre à Shanghai la semaine prochaine, où Djokovic sera bien sur le pont, contrairement à Nadal... blessé au poignet.