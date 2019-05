Djokovic remet dans le 1000

Cinq victoires, trois défaites. C'était, avant cette semaine, le bilan de Novak Djokovic depuis sa victoire à l'Open d'Australie en début de saison. Le Serbe avait quelque peu délaissé son rôle de patron du circuit, sur le court, trop occupé peut-être à livrer bataille dans un jeu d'influence pour la présidence de l'ATP. En remportant le tournoi de Madrid, le n°1 mondial rectifie le tir, d'une certaine manière, et décroche au passage le 33e Masters 1000 de sa carrière, record de Rafael Nadal égalé. Histoire de rappeler qui est le "boss", à deux semaines de Roland-Garros.

