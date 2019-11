Djokovic hérite de Federer au Masters

Tout juste déchu de son trône malgré son sacre au Masters 1000 de Paris la semaine dernière à Bercy, Novak Djokovic repart en quête du premier rang mondial dès dimanche prochain à Londres, dans le cadre des Finales ATP. Pour ce faire, le Serbe devra batailler dès la phase de poules, puisque le sort ne lui a pas forcément été favorable ce mardi.

"Nole", deuxième de la hiérarchie ATP, a en effet rendez-vous dans le groupe Björn Borg avec le Suisse Roger Federer (3e), l’Autrichien Dominic Thiem (5e) et l’Italien Matteo Berrettini (8e). Ce dernier sera d’ailleurs son premier adversaire, en lever de rideau du tournoi, ce dimanche à 15h (heure française).

L’autre groupe, baptisé en hommage à Andre Agassi, mettra aux prises Rafael Nadal – un patron touché aux abdominaux et contraint au forfait au stade des demies à Paris la semaine passée - Daniil Medvedev (4e), Stefanos Tsitsipas (6e) et Alexander Zverev (7e). Des représentants de la NextGen qui n’ont guère inquiété le Majorquin par le passé. Témoins ses bilans face au Russe (2-0), au Grec (4-1) et à l’Allemand (5-0).