Djokovic fond sur Federer

Roger Federer a perdu très gros, dimanche. Incapable de convertir les deux balles de match qu’il s’est procuré dans la cinquième manche après avoir breaké Novak Djokovic, le Suisse a en effet laissé échapper un sacre qui semblait lui tendre les bras. "J'ai raté une opportunité incroyable, je n'arrive pas à y croire...", devait-il bien confier à l’issue de la rencontre.

Et le Bâlois pouvait nourrir d’autant plus de regrets que son bourreau en profite pour se rapprocher encore un peu plus au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem. Déjà sous la menace de Rafael Nadal, qui n’est plus qu’à deux titres après son nouveau sacre à Roland-Garros le mois dernier, Roger Federer, avec 20 Majeurs à son palmarès, n’a plus que quatre titres d’avance sur Novak Djokovic.

Nadal est à l'affût

Il y a un an, alors que débutait Wimbledon, Novak Djokovic ne semblait plus représenter une réelle menace pour le Suisse. Et pas seulement parce que ce dernier, titré en début d’année en Australie, avait remporté trois des six derniers majeurs. C’est surtout que le Serbe restait sur deux ans sans le moindre sacre en Grand Chelem et avait consécutivement chuté face à Chung Hyeon en huitièmes de finale à Melbourne et contre Marco Cecchinato en quarts à Roland-Garros.

Depuis, le natif de Novi Sad a remporté quatre des cinq derniers titres majeurs et peut, à ce rythme, rejoindre Roger Federer en tête des bilans dans un peu plus d’un an à l’US Open. Et pour peu que Rafael Nadal poursuive sa moisson sur la terre battue parisienne, l’Espagnol pourrait alors suivre avec 19 trophées à son palmarès.

Cela suppose toutefois que la jeune classe, représentée par Alexander Zverev ou Stefanos Tsitsipas, se montre toujours aussi inconstante. Au vu de ce qu’elle a produit à Roland-Garros ou Wimbledon ces dernières semaines, le Big Three, qui a remporté les onze derniers Majeurs, a encore de la marge. Roger Federer, bientôt 38 ans au compteur, peut-être moins que ses deux compères. "J'espère prouver aux gens qu'à 37 ans, ce n'est pas encore fini ! Je me sens bien", a-t-il toutefois soufflé.