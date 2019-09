Djokovic félicite Nadal

Beau joueur, Novak Djokovic. Si la victoire de Rafael Nadal contre Daniil Medvedev (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4), dimanche en finale de l’US Open, permet à l’Espagnol de compter désormais 19 titres du Grand Chelem, contre 20 pour Roger Federer et 16 pour le Serbe, et de se rapprocher de ce dernier au classement ATP, le numéro un mondial n’a pas manqué de saluer le succès du Majorquin.

"Félicitations à Rafa, qui écrit encore un peu plus l’histoire de notre sport et a montré un fighting spirit incroyable. Et félicitations à Daniil pour son incroyable été sur dur aux Etats-Unis. Tu peux être fier de toi. De belles choses t’attendent. Bravo à vous les gars et merci pour ce match fantastique", écrit «Djoko» sur Twitter.

Congrats to Rafa for creating more history in our sport and showcasing amazing fighting spirit. And congrats to Daniil for an incredible summer on hardcourt in USA. You should be proud of yourself. Great things to come for you. Well done boys & thank you for fantastic match. https://t.co/dpCJA0UFt6