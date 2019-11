Djokovic: Federer "me montre que c’est possible"

Beau joueur à l’issue de sa défaite contre Roger Federer, jeudi soir dans le cadre du Masters de Londres, Novak Djokovic reconnaissait à chaud la supériorité de son adversaire sur ce match. "Honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose de correct. Il a été le meilleur dans tous les domaines et mérite sa victoire. […] Lui a eu tout bon. Moi j'ai joué trop neutre, mal lu son service. C’était un mauvais match de ma part", dixit le Serbe, ainsi relayé sur L’Equipe.

Un lauréat de l’Open d’Australie et de Wimbledon cette année qui ne terminera donc pas la saison sur le trône. "Je sors juste du court, avec forcément une impression pas trop positive sur mon jeu et sur la façon dont je clos ma saison. Mais c'était une bonne année et dès demain je pense que je verrai les choses différemment de maintenant, souffle-t-il. Bien sûr que la place de numéro un était une grande motivation mais il y a des enjeux à chaque fois que vous pénétrez sur un court."

Et d’admettre dans un sourire, en repensant à son duel du jour face à un Bâlois de 38 ans manifestement toujours vert: "Ça me motive, ça me montre que c'est possible…"