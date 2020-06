Djokovic défie LeBron James, qui lui répond

Ha! I’m going to say I think you are!! Beautiful follow-thru on that shot buddy! 💪🏾🙏🏾👑 https://t.co/fMUocbVMRL

— LeBron James (@KingJames) June 20, 2020

LeBron James : Je pense que tu es prêt"

Actuellement à Zadar, en Croatie, où il dispute ce week-end la deuxième étape de l’Adria Tour, le tournoi qu’il organise durant un mois, pendant que le circuit ATP est mis sur pause en raison de la pandémie de coronavirus, Novak Djokovic s’est exercé au basket. Samedi après-midi, il a posté une vidéo de dix secondes, dans laquelle on le voit dribbler, notamment entre ses jambes, et tenter un tir assez lointain, avec sa main droite, et le rentrer. L’histoire ne dit pas combien de fois il a dû tourner la vidéo pour y parvenir, mais toujours est-il que le n°1 mondial de tennis, habile ballon à la main, a demandé, via Twitter, à LeBron James s’il était prêt à l’affronter en un contre un.Une heure plus tard, « King James », qui prépare actuellement à Los Angeles la reprise de la saison NBA du côté d’Orlando à partir du 30 juillet, lui a répondu. « Je vais dire que je pense que tu es prêt ! Superbe fouetté du poignet sur ce tir l'ami ! », lui a répondu la star des Lakers. On attend désormais la confrontation entre deux des plus grandes stars du sport du XXIeme siècle. Peut-être en août lorsque le circuit ATP reprendra sur la côte Est des Etats-Unis et si le Serbe souhaite faire un détour par Orlando ?