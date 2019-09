Djokovic, ce serait plus grave que prévu 

Novak Djokovic doit prendre son mal en patience. Touché à l'épaule lors du dernier US Open, le numéro 1 mondial ne sait pas encore quand il pourra renouer avec la compétition. "La blessure est plus sérieuse que ce que j'imaginais et j'ai besoin d'une semaine pour voir comment cela évolue. L'idéal serait de pouvoir aller à Tokyo mais aujourd'hui, je n'en suis pas sûr", a-t-il plaidé pour le média serbe RTS.

S'il ne parvenait pas à revenir à temps pour l'épreuve japonaise, "Nole" tentera sans doute de reprendre lors du Masters 1000 de Shanghai.