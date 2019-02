Delray Beach: Del Potro a "besoin de temps"

On ne l'avait plus vu sur un court depuis octobre dernier et un nouveau coup dur sur le plan physique avec cette fracture de la rotule, qui l'aura tenu écarté du circuit jusqu'à cette semaine et ce retour gagnant de Juan Martin Del Potro au tournoi de Delray Beach. L'Argentin, à la fois tête de série n°1 et bénéficiaire d'une wild-card, a malheureusement l'habitude de ces reprises tardives en Floride, comme en 2016 et 2017, à chaque fois victorieuse comme ce mardi face au 72e joueur mondial, le Japonais Yoshihito Nishioka (6-3, 7-5). "Je ne me suis pas très bien senti sur le court, avoue Del Potro sur le site de l'ATP. Mais je pense que c'est tout à fait normal (pour le moment) Je suis impatient de me sentir mieux au prochain tour, lance-t-il, en quête de sensations. J'ai besoin de temps pour aller mieux, avoir confiance en mon genou, avec mon corps." Vainqueur à Delray Beach en 2011, il affrontera en 8e de finale l'Américain Reilly Opelka (98e joueur mondial).