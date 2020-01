Décès Kobe Bryant : Les révélations de Djokovic, Kyrgios avec le maillot, la lettre poignante d'Osaka

This was just Friday - Novak Djokovic talks about being mentored by Kobe Bryant pic.twitter.com/u0JMKMAtHC

— CJ Fogler (@cjzer0) January 26, 2020

Osaka : « Tu seras toujours mon grand frère »

Alors que l'Open d'Australie se poursuit du côté de Melbourne Park, le décès brutal de Kobe Bryant, décédé tragiquement dimanche à 41 an dans un accident d'hélicoptère, a glacé le monde du tennis, comme celui des autres sports. Le hasard avait fait que deux jours avant la mort de l'ancienne légende du basket américain, Novak Djokovic avait révélé que le quintuple champion de NBA avec les Lakers avait fait partie de ses mentors pour parvenir à réussir une telle carrière. Les deux champions avaient même l'air très proches, Bryant prenant le Serbe en main pendant sa longue indisponibilité.« Kobe a été un de mes mentors, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, avait confié le numéro 2 mondial sur le plateau d'ESPN. J'ai eu un certain nombre de conversations au téléphone avec lui et on s'est vu plusieurs fois ces dernières années. Quand j'ai eu ma blessure au coude, ça a été une période difficile, mentalement et émotionnellement (...) Kobe a été une des personnes vraiment présentes pour moi. Il m'a donné de précieux conseils (...) Je lui suis très reconnaissant d'avoir été là pour moi et de m'avoir soutenu. » Le « Djoker » n'a pas été le seul tennisman à pleurer Kobe Bryant dimanche. Nick Kyrgios chez les hommes et l'ancienne numéro 1 mondiale du classement WTA Naomi Osaka semblent eux aussi avoir été très touchée par la disparition de « Black Mamba ».L'Australien jamais à court d'idée pour se démarquer de ses confrères a cette fois vu juste en se présentant sur le court face à Rafael Nadal avec le maillot numéro 8 de Bryant sur les épaules. Toutefois, si « Crazy Nick » a conservé sa tenue de basketteur pendant l'échauffement, il a quitté le maillot et de nouveau endossé son t-shirt de tennisman pour le match.Peut-être installée devant son écran pour suivre ce choc entre le numéro 1 mondial et Kyrgios, Naomi Osaka devait probablement avoir encore beaucoup de mal à encaisser la triste nouvelle. En atteste le long message très touchant que la Japonaise a publié sur son compte Twitter. L'ancienne numéro 1 mondiale y qualifie notamment Bryant de « grand frère », s'adressant à lui dans une... lettre. « Je ne sais pas vraiment quoi faire, donc je t'écris une lettre », explique Osaka, qui remercie ensuite le double champion olympique pour « être lui », « inspirer les gens partout », « être si humble » et « avoir pris soin (d'elle) après (ses) échecs les plus difficiles ».Comme pour Djokovic, Kobe Bryant a en effet visiblement pris la Japonaise sous son aile, au point pour cette dernière de le considérer elle aussi comme un mentor. Elle emploie d'ailleurs le mot. « Merci pour me demander régulièrement par textos si je vais bien, car tu sais comment ma tête est foutue (sic) par moments. Merci de m'avoir appris autant pendant le peu de temps que j'ai eu la chance de te connaître. Merci d'exister. » « Tu seras toujours mon grand frère, mon mentor, mon inspiration », conclut la jeune championne de 22 ans.